В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что к 2025 году в Петербурге появится 25 газозаправок. Об этом стало известно на заседании правительства Северной столицы.
Председатель Комитета по энергетике Андрей Бондарчук отметил, что в Петербурге построены уже девять таких станций. Компания намерена реализовать еще 16 АГЗС до 2023 года.
Отмечается, что субсидии на строительство автозаправок будут выделены из городского и федерального бюджетов.
Ране мы сообщали о том, что в Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров.
Фото:pixabay
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