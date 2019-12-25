Субсидии на строительство автогазозаправочных станций будут выделены из городского и федерального бюджетов.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что к 2025 году в Петербурге появится 25 газозаправок. Об этом стало известно на заседании правительства Северной столицы.

Председатель Комитета по энергетике Андрей Бондарчук отметил, что в Петербурге построены уже девять таких станций. Компания намерена реализовать еще 16 АГЗС до 2023 года.

Отмечается, что субсидии на строительство автозаправок будут выделены из городского и федерального бюджетов.

Ране мы сообщали о том, что в Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров.

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