В Петербурге уволили водителя соцтакси, ударившего пожилую пассажирку

По словам очевидца, причиной агрессии стало опоздание пассажирки.

В Петербурге уволили водителя соцтакси, который ударил 70-летнюю женщину. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по социальной политике. Также временно приостановлена деятельность ООО "Такси Блюз" для выяснения обстоятельств инцидента.

Инцидент произошел накануне у поликлиники на Кавалергардской улицы. Водитель был недоволен, что пожилая женщина опаздывает и начал на нее кричать. Не обошлось без рукоприкладства. Инвалид второй группы не поехала с агрессором, после чего он плюнул в ее сторону. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 57-летнего мужчину доставили в отделение.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области