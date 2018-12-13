Власти Петербурга потратят 1,7 млрд рублей на установку камер на КАД

Работы продолжатся до 10 октября 2020 года.

Смольный закупит камеры на КАД за 1,7 млрд рублей. Установкой займется "Лентрансспецстрой". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания "Лентрансспецстрой" год назад заключила контракт с ФКУ "Упрдор Северо-Запад" на строительство диспетчерского центра на кольцевой автодороге. На сегодняшний день компания отвечает требованиям заказчика. Строительство объекта планируется завершить в ноябре 2019 года. В аукционе на установку камер "Лентрансспецстрой" оказались единственными, кто захотел участвовать в данном контракте. Именно поэтому ФКУ "Упрдор Северо-Запад" выбрали именно эту компанию. Цена первого лота составила 879 млн рублей, второго – 895 млн рублей. Работы продолжатся до 10 октября 2020 года.

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Фото: pilothub.ru