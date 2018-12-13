В Петербурге горит ремонтная мастерская с автомобилем внутри

Пожар присвоен повышенный номер сложности.

В пятницу, 17 мая, в Красногвардейском районе вспыхнула ремонтная мастерская с автомобилем внутри. Об этом сообщает в МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на Салтыковской дороге, дом 6. Как оказалось, огонь распространился по ремонтной мастерской около 19:36. "

По предварительной информации, происходит горение в ремонтной мастерской размером 15х15 метров рассказали спасатели

Известно, что через 20 минут ранг возгорания повысили до №1-Бис. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек личного состава.

По последним данным ведомства, пожар ликвидировали. О пострадавших никаких сведений пока нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали активистов на митинге в честь дня борьбы с гомофобией

Фото:pixabay, дтп и чп петербург/вк