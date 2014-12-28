Смольный предложил разбить в Петербурге клумбы непрерывного цветения

Николай Бондаренко отметил, что в Петербурге очень мало садов, которые могут цвести круглый год.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил комитету по благоустройству создать в Петербурге сады непрерывного цветения.

Такое поручение специалистам было дано в ходе рабочего выезда по северным районам города. У районных администраций и специалистов есть неделя на предварительную проработку потенциальных мест появления таких цветущих уголков.

Бондаренко отметил, что в Петербурге очень мало садов, которые могут цвести круглый год. А у Северной столицы, несмотря на ее климат, для этого есть все возможности, отметил вице-губернатор.

После обсуждения потенциальных локаций садовники проработают концепции их обустройства. Лучшие проекты будут выбирать петербуржцы.

К майским праздникам Петербург украсили более 560 000 цветов.

Фото: Piter.tv