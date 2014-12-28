Смольный предложил разбить в Петербурге клумбы непрерывного цветения

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил комитету по благоустройству создать в Петербурге сады непрерывного цветения.
Такое поручение специалистам было дано в ходе рабочего выезда по северным районам города. У районных администраций и специалистов есть неделя на предварительную проработку потенциальных мест появления таких цветущих уголков.
Бондаренко отметил, что в Петербурге очень мало садов, которые могут цвести круглый год. А у Северной столицы, несмотря на ее климат, для этого есть все возможности, отметил вице-губернатор.
После обсуждения потенциальных локаций садовники проработают концепции их обустройства. Лучшие проекты будут выбирать петербуржцы.
К майским праздникам Петербург украсили более 560 000 цветов.
Фото: Piter.tv
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