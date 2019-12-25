Власти города поручили пересчитать дятлов на юге Петербурга

Петербуржец увидел краснокнижного пёстрого дятла в Полежаевском парке.

Власти Петербурга поручили пересчитать дятлов в Полежаевском парке в Красносельском районе. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербуржец Роман Орлов обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко с просьбой включить в базу наблюдений краснокнижного пёстрого дятла, которого Орлов увидел в Полежаевском парке. Бондаренко в официальном ответе принял во внимание просьбу петербуржца.

Комитет по природопользованию ведёт базу встреч с животными, растениями и грибами, которые занесены в Красную Книгу. В базу намерены внести и случай Орлова. В группе "За сохранение Полежаевского парка" в социальной сети "ВКонтакте" пользователи отмечают, что также ранее видели краснокнижного пёстрого дятла.

Статья 60 Федерального закона об охране окружающей среды № 7 и статья 24 Федерального закона о Животном мире № 52-ФЗ запрещает ухудшать среду обитания видов, занесённых в красные книги нашей страны, поэтому для защиты краснокнижных птиц важно найти этих птиц, а также установить среду их обитания, чтобы взять её под охрану.

Ранее мы писали, что в Петергофе заметили краснокнижного воробьиного сычика.

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