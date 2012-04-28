Как рассказал губернатор города Александр Беглов, власти найдут возможность поддержать проект.

Смольный поможет благоустроить мемориал погибшим от теракта над Синаем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, власти найдут возможность поддержать проект.

К сожалению, представители фонда обратились с просьбой уже после того, как бюджет Петербурга на 2021 год был спланирован. В ближайшее время будут найдены внебюджетные средства. пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Мемориал был открыт еще в 2017-м году, однако теперь он стал масштабнее. Авторами выступили Степан и Геннадий Пейчевы. В этом году у мемориала появилась входная группа в виде арки со скульптурой и стелами по длине аллеи от дороги до мемориала. На стелы нанесли портреты погибших.

Напомним, авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, взорвался через 23 минуты после начала полета. Погибли 224 человека, в том числе 25 детей. В Египте пообещали выплатить компенсацию семьям погибших.

Фото: Instagram / @s_skarsgord