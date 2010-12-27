Петербург отсудил у "Метростроя" 47,5 млн рублей за "Беговую" и "Новокрестовскую"

Компанию обвинили в неустойках.

В четверг, 1 августа арбитражный суд частично удовлетворил иск правительства Петербурга к компании "Метрострой", а также встречный иск. Генеральный подрядчик всех новых объектов метрополитена заплатит 47,5 млн рублей, сообщил портал "Электронное правосудие".

Обоюдные претензии вызваны строительством станций "Беговая" и "Новокрестовская". Их открыли в мае 2018 года. Дирекция транспортного строительства пыталась взыскать неустойки в размере около 702 млн рублей. Сам "Метрострой" потребовал выплатить 2,55 млрд рублей из-за долгов по зарплате работников субподрядчиков, а также претензий со стороны налоговиков.

В итоге, встречный иск компании удовлетворили на 12,5 млн рублей. Эту сумму "Метрострой" вычел из собственного штрафа в виде 60 млн рублей.

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