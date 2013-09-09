Смольный передумал и отобрал выданные согласования на уличные выступления

Власти поняли, что контролировать количество зрителей будет невозможно.

Комитет по культуре отозвал разрешение на выступление уличных музыкантов в период нерабочих дней. Об этом 1-го ноября узнала "Фонтанка".

Ранее в ведомстве одобрили около 10 выступлений с условием, что зрителями станут не более 40 человек. Вскоре в комитете поняли, что контролировать количество людей на уличном выступлении невозможно.

Ранее ввести обязательное согласование для выступлений уличных музыкантов предлагал депутат Денис Четырбок. Если законопроект примут, то музыкантам придется заранее бронировать место и время выступления, играть не более 6 часов и следить за громкостью звука.

Фото из архива Piter.TV