КРТИ хочет оспорить приостановку проектирования коричневой ветки метро

Новый участок состоит из четырех станций "Брестской", "Улицы Доблести", "Петергофского шоссе" и "Сосновой Поляны".

КРТИ и московский проектный институт "Метрогипротранс" хотят обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга о приостановке проектирования коричневой ветки метро. Информация опубликована на сайте "Электронное правосудие".

Проектирование участка Красносельско-Калининской линии приостановили решением суда после ходатайства петербургского проектного института "Ленметрогипротранс". В компании заявили, что контракт на проектирование был заключен с ее конкурентом – АО "Метрогипротранс". Стоимость работ составляет 990,1 млн рублей.

Напомним, что госконтракт был заключен 7 ноября 2019 года. Новый участок коричневой ветки состоит из четырех станций. В частности, "Брестской", "Улицы Доблести", "Петергофского шоссе" и "Сосновой Поляны". За эту работу проектировщик должн получить около 1 млрд рублей из городского бюджета.

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Фото: Piter.TV