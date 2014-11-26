Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 12 декабря

В список вошли более 30 адресов в разных районах города.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 6 по 12 декабря.

В список вошли более 30 адресов в разных районах города. Комплексы установят на Витебском проспекте, Таллинском и Московском шоссе, Выборгской, Петроградской, Приморской, Октябрьской набережных, Приморском проспекте, на улице Маршала Казакова и не только.

Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Ранее в комитете рассказали, что с начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения. В прошлом году их было чуть более 4,6 млн. В ноябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 750 тысяч нарушений правил дорожного движения – на 30% меньше, чем в октябре и сентябре. В 99% случаев водители превышали скорость.

Главное фото: Piter.TV