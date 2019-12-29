Смольный объявил два аукциона по покупке социальных квартир

Власти закупят 13 однокомнатных квартир и одну "двушку".

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) объявил 2 апреля первые в году аукционы по приобретению социальных квартир. Квартиры предназначены для петербуржцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для аукционов КИО закупил 13 однокомнатных квартир и одну двухкомнатную, однушки приобретут в многоквартирных домах, срок ввода которых – текущий год. Общая площадь недвижимости составила 461 квадратный метр, сумма контрактов по всем квартирам – более 46 миллионов рублей. Итоги торгов подведут в апреле, а передадут квартиры нуждающимся в 2021 году.

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