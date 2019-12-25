В Смольном объяснили, откуда столько пыли на дорогах

Самым эффективным способом борьбы с пылью является мойка улиц.

Жителям Петербурга объяснили, откуда берется пыль на дорогах. В Смольном отметили, что, не смотря на то, что дорожные предприятия всю зиму активно вывозят снег и наледь вместе с песком и грязью, многое остается на улицах. Об этом "Фонтанке" рассказали в Комитете по благоустройству.

Самым эффективным способом борьбы с пылью является мойка улиц. Из-за морозов приступить к ней пока невозможно.

Среди причин образования пыли – стирание асфальта шипованной резиной, выбросы в атмосферу промышленных предприятий и автомобилей, а также парковка на газонах, в результате чего земля с газонов оказывается на проезжей части.

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