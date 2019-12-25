Смольный не планирует вводить платный въезд в центр города

На данный момент в администрации не видят необходимости ограничения движения.

Во вторник, 19 октября, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин сообщил на транспортном форуме, что Смольный не планирует вводить платный въезд в центре Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам чиновника, часто меняется характер корреспонденций. Также нет объезда территории, поэтому в администрации пока не видят необходимости ограничения движения. Напомним, что ранее вариант платного въезда был опубликован в комплексной схеме организации движения до 2035 года.

Между тем, в ЗакСе обсудили основные приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2022 году.

Фото: Piter.tv