  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный не планирует вводить платный въезд в центр города
Сегодня, 12:35
138
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Смольный не планирует вводить платный въезд в центр города

0 0

На данный момент в администрации не видят необходимости ограничения движения.

Во вторник, 19 октября, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин сообщил на транспортном форуме, что Смольный не планирует вводить платный въезд в центре Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам чиновника, часто меняется характер корреспонденций. Также нет объезда территории, поэтому в администрации пока не видят необходимости ограничения движения. Напомним, что ранее вариант платного въезда был опубликован в комплексной схеме организации движения до 2035 года.

Между тем, в  ЗакСе обсудили основные приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2022 году.

Фото: Piter.tv

Теги: платный въезд, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии