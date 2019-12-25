Смольный не планирует снимать коронавирусные ограничения

Город по-прежнему борется с ковидом.

В Петербурге ситуация с коронавирусом находится под контролем. Однако власти не намерены снимать коронавирусные ограничения, сообщает пресс-служба Смольного. Город по-прежнему борется с ковидом. На эти цели федеральный центр выделил Петербургу более 30 млрд рублей.

Также в борьбе с вирусом поможет массовая вакцинация. По словам губернатора Александра Беглова, педагоги, как и медики, получили возможность первыми сделать прививку от коронавируса. Данная мера позволила учебным заведениям сохранить обычный формат работы, не уходя полностью не дистанционную работу. В настоящее время около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса.

Мы научились обеспечивать эпидемическую безопасность наших учебных заведений. Школы, детские сады, колледжи весь прошлый год оставались самыми защищенными территориями. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее стало известно, что в Петербурге педагоги получат выплату накануне нового учебного года.

Фото: Piter.tv