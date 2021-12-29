В Смольном не обсуждают введение локдауна из-за "омикрона"

В Петербурге не обсуждается введение локдауна из-за распространения штамма "омикрон". Об этом на пресс-конференции Федерации рестораторов и отельеров сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.
Но при необходимости точечные меры, в частности различные виды удаленной работы, будут приниматься.
Александр Ситов, замглавы комитета по промышленной политике
Окончательное решение будет приниматься в оперштабе. Что касается отмены QR-кодов, чиновник ответил: "Без комментариев".
Ранее петербургские врачи назвали основные симптомы "омикрона".
Фото: Piter.tv
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