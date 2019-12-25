Смольный назвал причины появления неприятных запахов в Петербурге

Причинами ужасного запаха могут стать несвоевременный вывоз мусора, сжигание отходов и использования удобрений.

В среду, 16 сентября, стало известно, почему в разных районах Петербурга может возникать неприятный или странный запах. Соответствующий вопрос обсудили на втором заседании недавно созданной межведомственной комиссии по запахам.

Специалисты назвали 10 причин, почему в городе может неприятно пахнуть. Вонь связывают с незаконными свалками, сливами в канализацию неочищенных сточных вод и сливами технических ядов от недобросовестных природопользователей. Кроме того, на свежесть воздуха могут влиять несвоевременный вывоз мусора, сжигание отходов, использования удобрений на сельскохозяйственных полях и гниение донных отложений в реке.

Власти Северной столицы намерены продолжать борьбу против неприятного запаха в городе.

Ранее мы сообщали о том, что съемки снова ограничат движение по улицам Петербурга.

Фото:pixabay