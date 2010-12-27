Власти Петербурга подадут заявку в Ростуризм.

В среду, 2 октября. стало известно о том, что Смольный намерен создать пассажирскую судоходную компанию. Следует из извещения на сайте Госзакупок.

Согласно документу, АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" заключил контракт с ООО "Институт проблем предпринимательства" на 6,5 млн рублей. Фирма проведет консультацию по разработке бизнес-плана и созданию пассажирской судоходной компании. Оплату произведут в семь этапов.

Кроме того, власти Северной столицы подадут заявку в Ростуризм. Ранее Беглов заявил, что пассажирская судоходная компания позволит увеличить число прибывающих морем туристов.

Ранее мы сообщали о том, что правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года.

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