Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года

Чиновники надеются соблюсти Парижское соглашение.

Правительство России готовит Стратегию экологического развития до 2050 года. Об этом сообщил Александр Новак. Глава Минэнерго заявил, что это "важная вещь", так как чиновники думают на 30 лет вперед. Политики учтут требования Парижского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Объем производственных газов должен быть сопоставим с возможностями естественной обработки - деревьев и других растений.

К Парижскому соглашению уже присоединились 194 государства. Ратификация документа по климату подписана Дмитрием Медведевым в сентябре 2019 года, хотя Россия дала свое согласие еще в 2016 году. Руководитель правительства напомнил, что изменения в климате угрожают безопасности людей, а также разрушают экологически баланс.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минприроды России предложил ввести еще один ЕГЭ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop