Смольный изменил третий этап транспортной реформы

С 15 июля на ряд городских направлений выйдут дизельные автобусы низкого экологического уровня.

В Петербурге могут изменить третий этап транспортной реформы. Предполагается, что на маршруты выйдут старые составы класса "Евро-3", вместо заявленных ранее "Евро-5". Информация об этом следует из проекта комтранса, который опубликовали на сайте Смольного.

В проекте указано, что с 15 июля на ряд городских направлений выйдут дизельные автобусы низкого экологического уровня. Не исключено, что они останутся на более 50 линиях внутри города и 15 за его пределами: Свирское, Лодейное Поле, Пикалёво, Выборг, Бокситогорск, Ивангород, Тихвин, Сясьстрой, Подпорожье, Вознесенье, Красная Долина, Советский, Кирилловское, Винницы и Луга.

Всего в городе могут оставить более 300 автобусов, которые используют дизель, а не газ. Этот стандарт действовал в Европе до 2005 года. Большинство маршрутов, на которых не поменяли транспортные средства, достались компании "Вест-Сервис", входящей в холдинг "Питеравто".

Ранее мы писали, что "Третий парк" инвестирует 8,5 млрд рублей в модернизацию автопарка в Лисьем Носу.

Фото: Piter.tv