Смольный изменил правила застройки в городе

В четверг, 25 февраля, в Смольном приняли решение внести некоторые изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ПЗЗ являются одним из основных документов, которые определяют отношения города и бизнеса в строительной сфере.
Все внесенные в ПЗЗ изменения направлены на создание комфортной городской среды. Это важно для крупных проектов, которые у нас реализуются
губернатор Петербурга.
Изменения внесли после того, как Государственная корпорация по организации воздушного движения в России попросила увеличить максимальную высоту зданий в аэропорту Пулково до 70 метров, что позволит построить новый командно-диспетчерский пункт "Вышка".
Ранее мы писали, что Смольный не сможет выкупить территорию Охтинского мыса.
Фото: "Пулково" / Вконтакте
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