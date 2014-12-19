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Смольный изменил правила застройки в городе
Сегодня, 18:36
59
smirenny

Смольный изменил правила застройки в городе

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Коррективы внесли на совещании с членами городской администрации.

В четверг, 25 февраля, в Смольном приняли решение внести некоторые изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ПЗЗ являются одним из основных документов, которые определяют  отношения города и бизнеса в строительной сфере.

Все внесенные в ПЗЗ изменения направлены на создание комфортной городской среды. Это важно для крупных проектов, которые у нас реализуются

губернатор Петербурга.

Изменения внесли после того, как Государственная корпорация по организации воздушного движения в России попросила увеличить максимальную высоту зданий в аэропорту Пулково до 70 метров, что позволит построить новый командно-диспетчерский пункт "Вышка".

Ранее мы писали, что Смольный не сможет выкупить территорию Охтинского мыса.

Фото: "Пулково" / Вконтакте

Теги: правила застройки, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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temnikod
Сегодня 19:03

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