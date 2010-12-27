Свингеры с Таллинской вернули ККИ затопленное помещение

Нарушителям может грозить административная ответственность.

В Комитете по контролю за имуществом рассказали о выселении свингер-клуба в Красногвардейском районе Петербурга.Создатели притона незаконно заняли помещение, находящееся в собственности города. Специалистам пришлось использовать спецсредства, чтобы попасть внутрь освобожденной территории по Таллинской улице. Попав туда, оказалось, что весь подвал затоплен водой.

Данная информация передана в компетентные органы для рассмотрения возможности привлечения пользователя помещения к административной ответственности за порчу имущества прокомментировали ситуацию в пресс-службе ККИ

Отметим, что помещение должен был занимать оздоровительный центр. Однако, апрельская проверка показала, что по указанному адресу находится вовсе не то заведение, которое указано по бумагам. Сотрудники ведомства заявили, что стены помещений были украшены нижним бельем, а также обклеены непристойными фотографиями. Организаторы также провели незаконную перепланировку: обустроили бассейн, танцпол, бар, сауну и комнату с кроватью.

Изначально предпринимателю направили уведомление о расторжении контракта. Теперь в ККИ рассчитывают получить задолженность в размере 390 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники Смольного помогли выехать незаконно работающему кафе на Рубинштейна.

Фото: пресс-служба ККИ