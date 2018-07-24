Смольный и ЗакС могут разделить полномочия при военном положении

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности направил проект постановления на антикоррупционную экспертизу.

В Петербурге подготовили постановление, согласно которому Смольный и Законодательное собрание могут разделить полномочия в сфере территориальной обороны в случае военного положения. Соответствующий документ направили антикоррупционную экспертизу.

Парламент займется принятием законов и контролем их исполнения. Правительство же будет участвовать в планировании территориальной обороны, взаимодействовать с другими органами и организовывать мероприятия по охране важных объектов, а также противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп иностранных государств и незаконных вооружённых формирований. Смольный также хочет сохранить за собой право издания нормативно-правовых актов и создания необходимых сил и средств.

Отмечается, что закон не требует бюджетных вливаний и информационно-рекламного сопровождения.

Ранее мы писали, что Смольный проверит перевод сотрудников офисов на удаленную работу.

Фото: Piter.TV