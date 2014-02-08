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Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 21:45
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Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве

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Согласно соглашению, стороны обязаны обмениваться данными в сфере земли, недвижимости, геодезии и картографии.

Смольный и  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи на документах поставили губернатор города Александр Беглов и глава Росреестра Олег Скуфинский, передает пресс-служба администрации Петербурга.

Отныне город и Росреестр совместными усилиями намерены повысить эффективность использования земель и качество государственных услуг ведомства для граждан и профессиональных участников рынка.  

Соглашение будет способствовать развитию экономического потенциала северной столицы, реализации новых инвестиционных проектов. 

Олег Скуфинский, глава Росреестра

Ранее мы писали, что в Петербурге выросла стоимость земельных участков.

Фото: gov.spb.ru

Теги: росреестр, смольный, соглашение, сотрудничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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