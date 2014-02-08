Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве

Согласно соглашению, стороны обязаны обмениваться данными в сфере земли, недвижимости, геодезии и картографии.

Смольный и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи на документах поставили губернатор города Александр Беглов и глава Росреестра Олег Скуфинский, передает пресс-служба администрации Петербурга.

Отныне город и Росреестр совместными усилиями намерены повысить эффективность использования земель и качество государственных услуг ведомства для граждан и профессиональных участников рынка.

Соглашение будет способствовать развитию экономического потенциала северной столицы, реализации новых инвестиционных проектов. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Ранее мы писали, что в Петербурге выросла стоимость земельных участков.

Фото: gov.spb.ru