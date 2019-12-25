Смольный переименует центр молодежи "Дзержинец"

Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" в Петербурге готовится сменить название. Об начале конкурса на новое наименование учреждения объявили в официальной группе центра "ВКонтакте".
В "Дзержинце" заявили, что хотят стать ближе к молодежи, поэтому решили провести ребрендинг и обновить не только название центра, но и логотип и слоган. Подать заявки с идеями для центра можно до 15 сентября по электронной почте "Дзержинца".
Наш Центр является одним из старейших городских патриотических объединений Петербурга. Мы понимаем, что имидж - это важная составляющая успеха любой современной компании!
сотрудники Центра
Государственное бюджетное учреждение "Дзержинец" было создано в 1990 году по инициативе двух петербургских комитетов, его сотрудники занимаются патриотическим воспитанием молодежи от 14 до 30 лет, а также проводят различные занятия по военно-прикладным и экстремальным видам спорта.
В комментариях к объявлению, однако, не нашлось поддержки грядущим изменениям.
Хорошее название , отражает сущность Пост советских руководителей . Надо оставить !! Руки прочь от названия !!!
И зачем сейчас менять название? К чему это? Считаю такое решение неправильным. Если деньги девать некуда, поднимите лучше зарплаты тем, кто работает непосредственно с молодёжью. Ведь всё равно Дзержинец останется в нашей памяти именно Дзержинцем, как его официально по-другому не назови.
возмутились бывшие подопечные центра
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Фото: Центр патриотического воспитания | Дзержинец / "ВКонтакте"
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