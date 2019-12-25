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Смольный намерен бесплатно кормить школьников с любым гражданством
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Смольный намерен бесплатно кормить школьников с любым гражданством

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Теперь родители или законные представители учеников начальных классов должны подать заявление на получение компенсации за оплату питания школьников.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены бесплатно кормить школьников с любым гражданством. Проекты документов опубликованы в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно документу, бесплатное питание будут предоставлять школьникам независимо от их гражданства и мест жительства. Напомним, что ранее кормление обеспечивали только гражданам РФ с пропиской в Петербурге.

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что антициклон принесет в Петербург 10 ноября солнечную прохладу.

Фото:pixabay

Теги: смольный, школьные обеды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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