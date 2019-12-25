Движение по Смольной набережной ограничат на месяц с 15 июня

Ограничения связаны с прокладкой электрокабеля, которую выполняют в Центральном районе с 9 июня.

В период с 15 июня до 19 июля движение транспорта на участке Смольной набережной будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Речь идёт об участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного. Ограничения связаны с прокладкой электрокабеля, которую выполняют в Центральном районе с 9 июня. Завершат мероприятия в конце июля.

Ведомство просит автолюбителей быть внимательными и заранее искать альтернативные маршруты проезда.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ предупреждает петербуржцев об ограничениях движения в шести районах.

Фото: пресс-служба ГАТИ