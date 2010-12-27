Смольный разогнал ярмарку на Малой Конюшенной

В комитете утверждают, что у организаторов не было разрешения на использование участка в центре города.

Власти Петербурга снесли Всероссийскую текстильную ярмарку Минпромторга. Как сообщает "Фонтанка", павильоны начали демонтировать в пятницу в районе 15:00 мск.

Тендер Минпромторга на проведение мероприятия выиграл ООО "Городской праздник", но торговая территория на Малой Конюшенной не вошла в реестр ярмарок. Сотрудники центра заявили, что предприниматели не смогли подтвердить свои права на территорию. Торговцы рассказали, что не ожидали негативной реакции Смольного. Они были уверены в законности ярмарки, на которую, как оказалось, не было необходимых документов.

Получить оперативный комментарий от Комитета по контролю за имуществом Петербурга не удалось. Минпромторг отправил в Комитет запрос с просьбой разъяснить причины закрытия ярмарки.

Ранее мы писали, что Смольный отклонил все заявки на достройку проспекта Ветеранов.

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