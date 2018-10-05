Варшавскую улицу продлят на полтора километра к 2021 году

Заявка размещена на официальном сайте государственных закупок.

Смольный объявил конкурс на продолжение Варшавской улицы. заказчиком объекта выступает Дирекция транспортного строительства. Согласно условиям, подрядчик обязуется создать трассу от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. За контракт готовы предложить 573,6 миллионов рублей.

Отметим, что улица увеличится на полтора километра. При этом, работы должны быть завершены к 20 октября 2021 года. За указанное время строители должны оборудовать четыре полосы движения и обеспечить ширину дороги в 15 метров. Также в договоре указано размещение дорожных знаков, разметки, инженерных сетей и проведение мероприятий по благоустройству территории.

Отметим, что проект увеличит транспортную доступность для строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жилищный комитет предлагает сдавать УК снегоуборочную технику по льготной цене.

Фото: Piter.tv