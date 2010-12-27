У реки Смоленки не будет построен парк: место отдадут под отели

Губернатор города и экспертный совет решили, что участок отдадут под отели.

Губернатор Санкт-Петербурга запретил строить парк у реки Смоленки на Васильевском острове. Администрация города предлагала возвести зеленую территорию на месте, на котором когда-то должен был расположиться театр пугачевой. Глава Северной столицы решил, что участок больше подойдет для строительства гостиниц.Такое решение принял экспертный состав, в который вошли депутаты Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Максим Резник и Алексей Ковалев.

Напомним, что земельный участок до окончания весны 2023 года находится в аренде у ООО "Новые территории девелопмент". Контракт заключен с Комитетом по имущественным отношениям. на части пространства уже выполнены инженерно-геологические работы. Разрешение на создание комплекса отелей подрядчик пока что не получил.

Еще на одном арендованном участке работы не ведутся, хотя договор заключен еще в 2011 году.

Госстройнадзор запретил застройщикам сдавать объекты без благоустройства.

Фото: Piter.tv

