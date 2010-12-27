Госстройнадзор запретил застройщикам сдавать объекты без благоустройства

О постановлении сообщили чиновники днем 11 мая.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы по Петербургу запретит застройщика сдавать жилье без благоустройств. Согласно новым требованиям при вводе здания в эксплуатацию дополнительно вокруг недвижимости должны быть проведены озеленительные работы. Чиновники отметили, что процесс должен быть проведен не в зимнее время, а в сезон агротехнических работ.

Особое внимание будет уделяться тем организациям, которые при продлении разрешений на строительство не учитывали смещение сроков на холодное время. По словам представителей службы, добросовестные застройщики и так сдают дома с полным благоустройством вокруг дома. С 11 мая тем фирмам, которые будут оправдывать отсутствие этих услуг не подходящим периодом, будут вносить предостережение.

Застройщики сами смогут направлять в надзорное ведомство откорректированный график работ по благоустройству участка.В этом случае Служба внесет изменения в план собственных проверок.

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Фото: Piter.tv

