Появилось видео с места смертельной аварии грузовика и микроавтобуса под Томском

В ДТП погибли 3 человека.

Сегодня утром, 18 апреля, под Томском столкнулись грузовик и микроавтобус.

ДТП произошло примерно в половине 10ого по местному времени (5.3 по мск.) на трассе Р-255 в районе села Кафтанчиково Томской области. На заснеженной трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Сообщается, что три человека погибли на месте ДТП, еще 4 человека госпитализированы с травмами различной тяжести.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: ДТП с туристическим автобусом в Португалии, где погибли 28 человек.

Фото и видео: Регион-70, Томск