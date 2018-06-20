Смертельное ДТП на Кубани: БМВ протаранила "скорую", три человека погибли

Очевидцы опубликовали жуткие кадры с места ДТП.

Накануне, 21 апреля, на Кубани произошло жуткое ДТП с тремя погибшими.

Сообщается, что на трассе столкнулись автомобиль "БМВ" и карета скорой помощи. По предварительным данным, виновником аварии стала девушка-водитель легковой иномарки. Она выехала на встречку и допустила столкновение со "скорой", которая ехала с включенными спецсигналами и проблесковым маячком.

В результате ДТП на месте аварии скончались водители иномарки и "скорой". Позднее в больнице от полученных травм скончался фельдшер скорой. Пассажирка иномарки и врач находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Фото: инстаграм , ЧП ЮГ

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