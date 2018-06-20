Видео из Москвы: В центре перевернулся грузовик с землей

Очевидец опубликовал видео с места аварии в соцсетях.

Сегодня утром, 22 апреля, в центре Москвы перевернулся грузовик.

Сообщения о ДТП появилось в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из пабликов. Сообщается, что грузовик с землей перевернулся на Большой Тульской. В результате ДТП были перекрыты две полосы.

На данный момент грузовик подняли, движение восстановлено. Выясняются все детали происшествия.

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