Видео из Москвы: В центре перевернулся грузовик с землей

Сегодня утром, 22 апреля, в центре Москвы перевернулся грузовик.
Сообщения о ДТП появилось в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из пабликов. Сообщается, что грузовик с землей перевернулся на Большой Тульской. В результате ДТП были перекрыты две полосы.
На данный момент грузовик подняли, движение восстановлено. Выясняются все детали происшествия.
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