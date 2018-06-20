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Видео из Москвы: В центре перевернулся грузовик с землей

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Очевидец опубликовал видео с места аварии в соцсетях.

Сегодня утром, 22 апреля, в центре Москвы перевернулся грузовик.

Сообщения о ДТП появилось в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из пабликов. Сообщается, что грузовик с землей перевернулся на Большой Тульской. В результате ДТП были перекрыты две полосы. 

На данный момент грузовик подняли, движение восстановлено. Выясняются все детали происшествия.

Ранее на Piter.TV: Опубликован момент взрыва автомобиля Tesla на подземной парковке ТЦ в Шанхае.

Видео: ВК, Москва с огоньком

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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