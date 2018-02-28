Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:13
0
lesjasap
5811
Код вставки плеера

Смерть петербуржца Рустама К. в отделе полиции попала на видео

0
 
 

СК приобщил к делу о гибели Рустама К. видеозапись из отделения полиции.

В Следственном комитете Невского района поделились информацией о том, что в руки к ним попала видеозапись, которая может доказать правильность главной версии о гибели мужчины в отделении полиции по собственному желанию. Напомним, что Рустам К. найден мертвым в камере. Сообщается, что на месте инцидента велась видеофиксация происходящего.

Ранее мы писали о том, что перед трагическим случаем, петербуржец направил жене СМС с сообщением о неком воздействии, которое оказывают на него представители правоохранительных органов. Стрим с обвинением оперативников в избиении он также разместил на своей странице в “Вконтакте”.

Отметим, что мужчину задержали вечером 21 февраля. Оформление документов заняло полчаса, а к 19 вечера Рустам К. находился уже в камере. С пострадавшим там находился еще один человек. Обоих привезли в отделение за распитие алкогольных напитков на улице. Через несколько часов во время обхода полицейские заметили, что один из мужчин подвешен. Второй в это время крепко спал и не смог объяснить случившееся. По предварительной версии, летальный исход жертва обеспечил себе сам, использовав для собственного удушения шнурок от куртки. По данному факту возбуждено уголовное дело за халатность на рабочем месте. 

У погибшего остались дети и жена. Соседи сообщили о проблемах в социальной жизни петербуржца: потере работы и долгами по кредиту. Часто его видели “под мухой”.

Видео и фото: Вконтакте/Рустам К.

Теги: версия следствия , гибель человека , отделение полиции , рустам клычев
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5