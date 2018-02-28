Смерть петербуржца Рустама К. в отделе полиции попала на видео

СК приобщил к делу о гибели Рустама К. видеозапись из отделения полиции.

В Следственном комитете Невского района поделились информацией о том, что в руки к ним попала видеозапись, которая может доказать правильность главной версии о гибели мужчины в отделении полиции по собственному желанию. Напомним, что Рустам К. найден мертвым в камере. Сообщается, что на месте инцидента велась видеофиксация происходящего.

Ранее мы писали о том, что перед трагическим случаем, петербуржец направил жене СМС с сообщением о неком воздействии, которое оказывают на него представители правоохранительных органов. Стрим с обвинением оперативников в избиении он также разместил на своей странице в “Вконтакте”.

Отметим, что мужчину задержали вечером 21 февраля. Оформление документов заняло полчаса, а к 19 вечера Рустам К. находился уже в камере. С пострадавшим там находился еще один человек. Обоих привезли в отделение за распитие алкогольных напитков на улице. Через несколько часов во время обхода полицейские заметили, что один из мужчин подвешен. Второй в это время крепко спал и не смог объяснить случившееся. По предварительной версии, летальный исход жертва обеспечил себе сам, использовав для собственного удушения шнурок от куртки. По данному факту возбуждено уголовное дело за халатность на рабочем месте.

У погибшего остались дети и жена. Соседи сообщили о проблемах в социальной жизни петербуржца: потере работы и долгами по кредиту. Часто его видели “под мухой”.

Видео и фото: Вконтакте/Рустам К.