Зверское убийство лыжницы в Татарстане: Задержан предполагаемый убийца молодой женщины

Женщина с мужем и ребенком приехали отдохнуть семьей и покататься на лыжах, но женщину жестоко убили на лыжне. Появились страшные подробности убийства.

9 января на лыжной базе "Алнаш" в поселке Красный Ключ Нижнекамского района была убита лыжница. Piter.TV сообщал подробности этого жуткого убийства.

9 января 28-летняя женщина с мужем и ребенком приехали отдохнуть и покататься на лыжах на базу "Алнаш" в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. Около 14 часов молодая женщина оделась для лыжной прогулки и встала на лыжню. Семья осталась ждать возвращения супруги и мамы. Около 17 часов обеспокоенный долгим отсутствием супруги муж обратился к правоохранителям. Были организованы поиски. В ночь на 10 января около 2х часов ночи волонтерами было обнаружено тело с признаками насильственной смерти в лесном массиве на территории базы. Женщине нанесли 11 колото-резаных ножевых ранений в область лица и шеи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сегодня стало известно, что задержан предполагаемый убийца молодой женщины. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее был судим за изнасилования. Отсидев 13 лет, он вышел на свободу в июле 2017 года. Мужчина напал на женщину, оттащил к водонапорной башне и собирался изнасиловать. Женщина дала ему отпор и боролась до последнего. Маньяк разозлился, разбил бутылку и нанес ей по лицу и шее жертвы 11 ударов.

Преступление удалось раскрыть благодаря поступившей оперативной информации о возможной причастности к совершению преступления 37-летнего жителя Нижнекамска Даниила Котенева. В результате чего он был задержан и полностью признал причастность к преступлению.

В настоящее время следствием установлено, что в день убийства злоумышленник распивал алкоголь на работе недалеко от лыжной базы, потом направился домой через лес, заблудился и таким образом наткнулся на свою жертву.

Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он оттащил тело в лес и закидал снегом и таким же образом спрятал ее лыжи. Добравшись до дома, злоумышленник вызвал бригаду «скорой помощи», поскольку порезался во время совершения преступления и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. Сняв часть одежды с убитой, и облив будку бензином, злоумышленник скрылся. СУ СК РФ по Республике Татарстан

В ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение. Проводятся следственные действие для закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV