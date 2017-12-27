Убийство на лыжне: В Татарстане на лыжной базе убили молодую женщину

Появились жуткие подробности убийства.

9 января 28-летняя женщина с мужем и ребенком приехали отдохнуть и покататься на лыжах на базу "Алнаш" в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.

Около 14 часов молодая женщина оделась для лыжной прогулки и встала на лыжню. Семья осталась ждать возвращения супруги и мамы. Около 17 часов обеспокоенный долгим отсутствием супруги муж обратился к правоохранителям. Были организованы поиски. В ночь на 10 января около 2х часов ночи волонтерами было обнаружено тело с признаками насильственной смерти в лесном массиве на территории базы. Женщине нанесли 11 колото-резаных ножевых ранений в область лица и шеи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время продолжается осмотр места преступления. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.