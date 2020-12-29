Смерть идущего к трамваю пешехода обернулась автомобилисту условным сроком

Мужчина не сбавил скорость перед трамвайной остановкой.

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил автомобилиста Кирилла Кудряшова к условному сроку за ДТП с погибшим пешеходом. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения.

Установлено, что в ноябре 2018 года Кудряшов около семи утра ехал по Среднему проспекту Васильевского острова. Приближаясь к трамвайной остановке, расположенной у дома №88 по проспекту, мужчина не затормозил перед группой пешеходов – горожане вышли на проезжую часть, чтобы зайти в прибывший трамвай №6. Не сбавляя скорость в 60 км/ч, автомобилист наехал на одного из пешеходов. В тот же день пострадавший умер в клинике военно-полевой хирургии Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова.

Суд назначил водителю два году лишения свободы условно с запретом на управление транспортным средством на три года. Также с Кудряшова взыскали свыше 143 тысяч рублей в пользу территориального фонда ОМС.

Ранее появилось видео того, как автомобиль в Петербурге въехал в пешеходов.

Фото: Piter.TV