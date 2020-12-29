Пострадали три человека.

Появилось видео того, как автомобиль в Петербурге въехал в пешеходов. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором виден момент аварии во Фрунзенском районе города.

Днем 18-го января на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, госпитализировали как минимум трех человек, узнал Piter.TV от источника.

На видео можно заметить, как одна из машин вылетела на пешеходную зону у перехода. Женщина 1949-го года рождения попала в кому, ее госпитализировали в больницу №26. Туда же направили и 23-летнюю девушку с переломом позвоночника. Третью пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что "Фольксваген" вылетел на тротуар в результате столкновения и сбил пешеходов. По факту случившегося проводился проверка.

Видео: Piter.tv