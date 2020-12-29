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В результате ДТП на Бухарестской пострадали три пешехода

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Одна из пострадавших попала в кому.

Днем 18-го января на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, госпитализировали как минимум трех человек, узнал Piter.TV от источника.

Участниками аварии стали "Хендэ" и "Фольксваген". Судя по кадрам очевидца, одна из машин вылетела на пешеходную зону у перехода. Женщина 1949-го года рождения попала в кому, ее госпитализировали в больницу №26. Туда же направили и 23-летнюю девушку с переломом позвоночника. Третью пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Обстоятельства произошедшего пока не известны. 

UPD. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что "Фольксваген" вылетел на тротуар в результате столкновения и сбил пешеходов. По факту случившегося проводился проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в пешехода на проспекте Культуры. 

Видео и фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: госпитализация, дтп, пешеходы, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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