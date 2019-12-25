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Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
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Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

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Непогода в регионе продлится несколько дней.

Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи. Об этом рассказали представители оперативного штаба в Краснодарском крае. По данным специалистов, на территории "Бургаса" в Адлерском районе города непогода достигла земли. Стихия повредила шезлонги, установленные на пляже, но при этом данных о пострадавших или погибших нет. 

В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас".

пресс-служба оперштаба

В настоящее время подготавливаются пункты эвакуации населения и временного размещения для жителей на тот случай, если произойдет подтопление территории из-за ливней. Дожди прогнозируются местными синоптиками с вечера 1 сентября. непогода задержится в регионе на несколько дней.

Самолет из Сочи прилетел в Петербург с задержкой из-за безмасочника.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: бургас, пляж, смерч, сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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