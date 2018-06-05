Служебная собака привела к дому, где родилась брошенная девочка в Колпине

Новорожденную в кустах нашел мужчина, когда гулял с собакой.

Служебная собака привела следователей в здание, где родилась брошенная девочка в Колпине. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Собака взяла след и привела правоохранителей к третьей парадной дома 23/16 по Павловской улице. Это четырехэтажный дом, но первый этаж нежилой. Между 1 и 2 этажами следователи нашли следы крови, пять жильцов дали показания. Мать младенца пока что не удалось найти.

Напомним, днем 19 июня мужчина, выгуливавший своего пса, обнаружил в кустах напротив дома 27 по Советскому бульвару новорожденную девочку, родившуюся примерно 2-3 часа назад. У ребенка переохлаждение и постгипоксическое состояние. Он находится в Детской больнице №17 в состоянии средней тяжести.

Фото: ВК/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области