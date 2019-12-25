В 2023 году служба занятости помогла спланировать карьеру 40 тыс. петербуржцам

Чаще всего горожанам требовалась услуга профориентации.

За текущий год служба занятости помогла 40 тыс. петербуржцам с планированием карьеры. Статистику приводит пресс-служба учреждения.

Чаще всего горожанам требовалась услуга профориентации. Ей воспользовались 36 тыс. человек. Ещё 2,5 тыс. обратившихся в службу получили психологическую поддержку, и примерно столько же выбрали социальную адаптацию.

Кроме того, с января специалисты службы провели 59 мероприятий в школах и 40 – в вузах более чем для 10 тыс. представителей молодёжи.

Ранее мы сообщили о том, что треть петербуржцев жалуются на агрессию и непонимание на работе.

Фото: Piter.TV