За пять дней служба 122 в Петербурге приняла 14 тысяч звонков

С помощью этой службы можно вызвать врача на дом.

Петербургская служба 122 с понедельника, 21 декабря, приняла 14 тысяч звонков о вызове врача на дом. Об этом в программе "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" на 78 телеканале рассказал губернатор.

Также отмечается, что в Петербурге вырастут рекордные объемы тестирования на коронавирус, поскольку власти постараются увеличить количество лабораторий и смен в них. Вместе с этим срок получения теста сократится до 48 часов, а биоматериал будет доставляться из поликлиники на исследование быстрее.

Губернатор подчеркнул, что на закупку бесплатных лекарств город получил 203 млн рублей из федерального бюджета, еще свыше 300 млн рублей выделено из городской казны. Кроме того, в Петербурге первыми в России привлекли к КТ-диагностике девять негосударственных клиник с оплатой по полису ОМС, а центр имени Алмазова разработал систему мониторинга и управления работой стационаров с коронавирусными пациентами. В Петербурге откроют 70 пунктов вакцинации, 20 таких уже работают и прививают врачей, учителей, соцработников, после чего приступят к прививкам для горожан.

Ранее мы писали, что петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного.

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