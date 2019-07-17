С 1 сентября служащим по контракту повысят зарплату

Также с 1 октября увеличится размер компенсации на съем жилья.

Президент России Владимир Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября текущего года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам, служащим по контракту. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

Заработная плата повысится у военных, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. В рамках соцзащиты также планируется законодательно с 1 октября повысить размер компенсации на съем жилья. Его приравняют к уровню прапорщиков и офицеров.



В планах Минобороны сделать бесплатным проезд до места отпуска для курсантов, рядовых и сержантов, которые служат по контракту.

Ранее россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии.

Видео: YouTube/ Минобороны