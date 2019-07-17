С 1 сентября служащим по контракту повысят зарплату

Президент России Владимир Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября текущего года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам, служащим по контракту. Об этом сообщила газета "Красная звезда".
Заработная плата повысится у военных, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. В рамках соцзащиты также планируется законодательно с 1 октября повысить размер компенсации на съем жилья. Его приравняют к уровню прапорщиков и офицеров.
В планах Минобороны сделать бесплатным проезд до места отпуска для курсантов, рядовых и сержантов, которые служат по контракту.
Ранее россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии.
Видео: YouTube/ Минобороны
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