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С 1 сентября служащим по контракту повысят зарплату

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Также с 1 октября увеличится размер компенсации на съем жилья.

Президент России Владимир Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября текущего года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам, служащим по контракту. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

Заработная плата повысится у военных, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. В рамках соцзащиты также планируется законодательно с 1 октября повысить размер компенсации на съем жилья. Его приравняют к уровню прапорщиков и офицеров.

В планах Минобороны сделать бесплатным проезд до места отпуска для курсантов, рядовых и сержантов, которые служат по контракту.

Ранее россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии.

Видео: YouTube/ Минобороны 

Теги: военные, зарплата, служба по контракту
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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