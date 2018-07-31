Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

Причиной стали неполадки в системе управления.

Служащие на границе России военные корабли оказались обездвижены в 2018-2019 годах. Об этом сообщило издание Mil.Press FlotProm. По данным журналистов, это происходило несколько раз из-за сбоев в электронной системе управления.

Патрульные катера ФСБ были оборудованы аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail. Помимо преимуществ эксперты выделяют и отрицательных характеристики системы. Ремонт могут проводить только профессионалы, имеющие соответствующую квалификацию. Детали - дорогостоящие, CR - привередлив к топливу. Common Rail также уязвима на механическом уровне.

Среди преимуществ выделяют экономность в использовании, высокий КПД и экологичность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах.

Фото: Piter.tv

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