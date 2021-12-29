Сломавшийся грузовой поезд в Назии задержал два поезда и четыре электрички

Грузовой поезд был остановлен 14 января в 6:16 в районе железнодорожной станции Назия.

Из-за остановившегося по техническим причинам грузового поезда под Петербургом были задержаны два поезда и четыре электрички. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Грузовой поезд был остановлен 14 января в 6:16 в районе железнодорожной станции Назия. В результате поезд из Вологды в Петербург был задержан на 1 час 49 минут, поезд из Екатеринбурга в Петербург – на 54 минуты.

Также на 1 час 20 минут задержались электрички из Волховстроя, Тихвина и Войбокало в Петербург, а также из Волховстроя в Обухово.

Ранее стало известно, что более 900 рейсов совершили снегоуборочные машины ОЖД с начала 2022 года.

Фото: Piter.tv