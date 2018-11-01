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Slipknot выпустили клип на первый за четыре года трек

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Песня войдет в состав нового альбома, который Slipknot планируют выпустить летом 2019 года. 

Американская рок-группа Slipknot представила фанатам клип на свой новый трек "All Out Life". Премьера трека и ролика состоялась 31 октября. 

По словам вокалиста Кори Тейлор на создание трека его побудили мысли о том, что люди часто не способны мыслить сегодняшним днем и живут либо прошлым, либо будущим. Ударник группы Шон Крэхан, выступивший в роли режиссера назвал клип одной из "самых больших идей", которая позволила коллективу осознать свои задумки и подготовится к будущим релизам. 


"All Out Life" войдет в состав нового альбома, который Slipknot планируют выпустить летом 2019 года. 

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Видео: ютуб-канал Slipknot

Теги: all out life , slipknot , новый клип
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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