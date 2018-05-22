Слепов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону

Ранее биатлонист уже отличился наградой в данном соревновании.

Петербуржец выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону. Алексей Слепов во второй раз стал лидером традиционного турнира. Он выиграл индивидуальную гонку соревнования. Об этом сообщили "Вести". Дистанция составила 20 километров, их Слепову удалось преодолеть за 52 минуты 37,8 секунды. Биатлонист отстрелялся с одним промахом. Ранее спортсмен стал триумфатором в спринте "Ижевской винтовки"

На второй позиции турнира находится Рустам Каюмов, отставший от победителя на 26,5 секунды. Он отстрелялся чисто. На третьем месте - Петр Пащенко с отставанием в 34,3 секунды.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге появится тир для международных соревнований по стрельбе.