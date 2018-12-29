В Петербурге появится тир для международных соревнований по стрельбе

Тир появится в Калининском районе города осенью 2019 года.

Осенью этого года в Калининском районе Петербурга появится новый тир, где будут проходить международные соревнования по стрельбе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Тир распахнет свои двери 1 сентября в школе Олимпийского резерва №3 Калининского района, которая находится на улице Ушинского. Спортивный объект занимает весь нижний этаж школы.

Также правительство в Петербурге обратит внимание на возможность для жителей массово заниматься спортом, в частности дополнительную поддержку получит биатлон.